В Португалии самый высокий в мире уровень заболеваемости Covid

По данным сайта Our World in Data, в Португалии самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заболевания на душу населения, в четверг было зарегистрировано рекордное количество новых инфекций — 12 890.

Кроме того, в стране осталось всего семь свободных мест в палатах интенсивной терапии, которые предназначены для лечения пациентов с COVID-19, сообщает Reuters.

На материковой части Португалии размещены 850 коек интенсивной терапии для лечения тех, кто страдает серьезными симптомами коронавируса. В субботу правительственные данные показали, что в реанимациях находились 843 человека.