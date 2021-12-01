В Португалии возобновил работу Продовольственный банк по борьбе с голодом

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В Португалии после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 возобновил работу Продовольственный банк по борьбе с голодом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый же день было собрано 720 тонн продуктов питания.

По словам президента Продовольственного банка по борьбе с голодом Изабель Джонет, невероятно видеть количество пожертвованных продуктов, несмотря на это трудное время, когда в стране столько семей, находящихся в более отчаянном положении. В национальной кампании, которая проходит примерно в 1 200 коммерческих заведениях от севера до юга страны, работают около 20 тысяч добровольцев.

По данным ведомства, в прошлом году продовольственные банки посредством ваучеров и через платформу «Feed this idea» распределили 29 939 тонн продуктов питания на общую сумму 41,9 миллиона евро. Кампании по сбору продуктов питания проходят два раза в год.