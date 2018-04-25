В Португалии введён режим национального бедствия

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Информагентство БЕЛТА сообщает, что в Португалии из-за роста числа инфицированных коронавирусом введён режим национального бедствия.

Агентство цитирует премьер-министра Португалии Антониу Кошта, который называет сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране тяжелой. По его словам, португальский кабмин повысил «уровень готовности с режима чрезвычайной ситуации до режима национального бедствия на всей территории страны», чтобы власти при необходимости могли вводить ограничения на перемещение и прочие меры.

Теперь гражданам запрещено собираться компаниями более 5 человек. Школьникам, студентам, военным и госслужащим рекомендовано установить мобильное приложение для отслеживания их передвижения.

Решение о вводе режима национального бедствия было принято после того, как в Португалии за сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число заразившихся — более 2 000 человек.