По решению правительства в посольстве Литвы в США учреждена дополнительная должность заместителя атташе по обороне.
В среду Постановление временного Кабинета министров инициировало Министерство обороны. Оно привело аргументы, что дополнительная должность поможет обеспечить процесс реализуемых и планируемых двусторонних проектов в сфере обороны.
«Становится интенсивнее сотрудничество Вооруженных сил Литвы и Пенсильванской нацгвардии в сфере подготовки персонала. Реализуются и другие проекты по закупкам вооружений, учащается прибытие временных военных контингентов США в Литву на учения», — указано в представлении Министерства обороны.
Среди осуществляемых проектов названы и подписанные договоры с США о закупках бронированных внедорожников Oshkosh JLTV, вертолетов Black Hawk.
В прошлом году Литва подписала договор о покупке 200 бронированных внедорожников JLTV производства компании Oshkosh Defense на сумму 145 млн евро.
Первые внедорожники должны прибыть в Литву в конце 2021 года, последние — в 2024 году.
Также в ноябре Литва подписала договор с США о закупке четырех военных вертолетов Black Hawk на сумму 181 млн евро. Правительство США также выделило 26 млн евро помощи.
По утверждению министерства, дополнительные средства для учреждения данной должности не нужны.