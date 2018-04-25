В посольстве Литвы в США учреждена дополнительная должность заместителя атташе по обороне

Среди осуществляемых проектов названы и подписанные договоры с США о закупках бронированных внедорожников Oshkosh JLTV, вертолетов Black Hawk.

В прошлом году Литва подписала договор о покупке 200 бронированных внедорожников JLTV производства компании Oshkosh Defense на сумму 145 млн евро.

Первые внедорожники должны прибыть в Литву в конце 2021 года, последние — в 2024 году.

Также в ноябре Литва подписала договор с США о закупке четырех военных вертолетов Black Hawk на сумму 181 млн евро. Правительство США также выделило 26 млн евро помощи.

По утверждению министерства, дополнительные средства для учреждения данной должности не нужны.