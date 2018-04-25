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TOP,Новости,Политика

В посольстве Литвы в США учреждена дополнительная должность заместителя атташе по обороне

Посольство Литвы в США/Фото BFL/Раймундаса Сядлявичюса

По решению правительства в посольстве Литвы в США учреждена дополнительная должность заместителя атташе по обороне. 

В среду Постановление временного Кабинета министров инициировало Министерство обороны. Оно привело аргументы, что дополнительная должность поможет обеспечить процесс реализуемых и планируемых двусторонних проектов в сфере обороны. 

«Становится интенсивнее сотрудничество Вооруженных сил Литвы и Пенсильванской нацгвардии в сфере подготовки персонала. Реализуются и другие проекты по закупкам вооружений, учащается прибытие временных военных контингентов США в Литву на учения», — указано в представлении Министерства обороны.

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Среди осуществляемых проектов названы и подписанные договоры с США о закупках бронированных внедорожников Oshkosh JLTV, вертолетов Black Hawk.

В прошлом году Литва подписала договор о покупке 200 бронированных внедорожников JLTV производства компании Oshkosh Defense на сумму 145 млн евро.

Первые внедорожники должны прибыть в Литву в конце 2021 года, последние — в 2024 году. 

Также в ноябре Литва подписала договор с США о закупке четырех военных вертолетов Black Hawk на сумму 181 млн евро. Правительство США также выделило 26 млн евро помощи.

По утверждению министерства, дополнительные средства для учреждения данной должности не нужны.

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