В повестке парламентариев – растущие цены и новые налоги

А что они видят? Ответ однозначен, ведь в повестку осенней сессии Сейма должны войти новые налоги. Для объективности следует упомянуть, что правящее большинство все-таки внесет законодательные предложения по систематическому повышению заработной платы самых низкооплачиваемых работников — со следующего года минимальная заработная плата может повыситься до 730 евро. Многие члены Трехстороннего совета, сформированного правительством, подчеркнули, что это увеличение будет недостаточным. По их оценке, в настоящее время есть все предпосылки, чтобы со следующего года платить не менее 750 евро. Профсоюзы подчеркивают, что рост носит условный характер и не принесет реальных изменений беднейшим слоям населения.

Вернемся к налоговым изменениям. Введение новых налогов инициирует Министерство окружающей среды — так называемый налог на загрязнение окружающей среды довольно широко обсуждался в обществе, а увеличению налога на свалки уделялось меньше внимания, но он актуален и важен в контексте роста цен и, скорее всего, коснется всех.

Уже подсчитано, что желание правящих взимать с автовладельцев дополнительную плату может стоить последним не одну сотню евро. Если эти налоговые изменения будут приняты, единовременный регистрационный сбор владельцу автомобиля может обойтись и до 2000 евро, а максимальная сумма годового сбора — 600 евро. Учитывая, что старые и в то же время загрязняющие окружающую среду автомобили используются жителями, проживающими в наиболее отдаленных от Вильнюса районах, которые получают доход ниже среднего и поэтому просто не могут позволить себе купить более новую машину, этот новый налог больше всего ощутят именно те жители, чье финансовое положение и так сложное. Конечно, такое бремя может просто вынудить жителей отказаться от автомобилей, потому что их содержание не окупается. Этого не скрывают и инициаторы введения нового налога — насильственно пересадить людей в автобусы и поезда. Такой план подвергается резкой критике за то, что красиво смотрится только на бумаге. Давайте признаем, что и общественный транспорт, и железнодорожная инфраструктура не являются устойчивыми или очень экологически чистыми и совсем не соответствуют планам министерства.

AО «Lietuvos geležinkeliai» все чаще сталкивается с поломками пассажирских поездов, их постоянными задержками и ухудшающимся качеством транспортных услуг. Компания, возможно, больше озабочена связями с общественностью, чем ответственным управлением активами, техническим обслуживанием и обновлением поездов, в связи с чем я уже обратился в Государственный контроль. Аналогичная ситуация и с общественным транспортом. Традиционно сложная ситуация проявляется в сентябре каждого года — переполненные автобусы, отклоняющиеся от маршрута, становятся повседневностью каждого, кто пользуется этим видом транспортом. Посмотрим правде в глаза — эти транспортные средства все еще малопривлекательны. Может, этому стоит уделить больше внимания?

Изменения в налоге на загрязнение окружающей среды не своевременны. В настоящее время трудно представить себе ситуацию, которую видят правящие и представляющий их министр окружающей среды, — электромобили или менее загрязняющие автомобили по-прежнему весьма дорогостоящие, а их зарядка на стационарных станциях вызовет головную боль. Окажут ли ожидаемый эффект повышение и принудительные налоги? Почему не рассмотреть другие альтернативные и менее болезненные налоги? Кроме того, недостаточно обсуждаются и способы поощрения.

Я считаю, что для равномерного уменьшения загрязнения можно было бы увеличить компенсацию за покупку экологичных транспортных средств, а не увеличивать налоговую базу, что окажет наибольшее влияние на социальные группы с низкими доходами. Важно не допустить, чтобы применение таких компенсаций стало наиболее благоприятным для богатых, правительство могло бы четко регулировать процедуру, предусматривающую справедливый принцип предоставления поддержки.

Очевидно, что законодательные изменения, касающиеся этого налога, вызывают много страстей и их рассмотрение в Сейме будет одной из важных работ по поиску баланса между размером налога и тем эффектом, которого мы все хотим достичь, — снижением выбросов углекислого газа.

Правительство все еще рассматривает вопрос о повышении еще одного очень актуального налога. По предложению Министерства окружающей среды за вывоз неопасных отходов на свалку нужно платить в пять раз дороже по сравнению с действующим сегодня налогом. Министерство внесло проект, в котором предлагается увеличить указанную плату до 50 евро за тонну. А это традиционно означает, что такие изменения неизбежно появятся в счете, который жители получат за вывоз мусора.

Причины и логика увеличения этого налога основаны на повышении экологических стандартов. Мы понимаем, что утилизация мусора — это худшая экологическая мера и поэтому должна быть самой дорогой, как подчеркивается в зеленом курсе, одобренном Европейской комиссией.

Прежде всего отходы должны быть сначала собраны, отсортированы и возвращены для повторного использования или переработки в сырье, которое в дальнейшем используется в производстве, включая компостирование, регенерацию энергии из отходов или использование другими способами. Отходы, которые не могут быть переработаны, подлежат сжиганию. Естественно, согласно приведенной выше системе переработки отходов, сжигание должно быть дешевле утилизации.

При соблюдении системы переработки отходов и полной эксплуатации всех трех мусоросжигательных заводов количество отходов, отправляемых на свалки, должно резко снизиться, а это означает, что повышение налога на свалки население не должно ощутить. Воспользовавшись этим принципом, утверждение Министерства окружающей среды о том, что повышение налога на свалки приведет к увеличению цены на отходы для потребителей, является необоснованным. Но замалчивается другой факт — само сжигание становится дороже, и здесь государство не выполнило свою домашнюю работу, потому что у него практически нет рычагов влияния на цену сжигания.

Цена на сжигание имеет свою собственную логику, она тоже включает налоги на загрязнение, уплачиваемые в соответствии с тем же законом, применимым к свалкам, а цена на затраты на сжигание должна обеспечивать возврат инвестиций для инвесторов, поскольку мусоросжигательные заводы строятся фактически за счет частного капитала. Государство допустило здесь самую большую ошибку — необходимо было строить мусоросжигательные заводы на государственные средства и таким образом сохранить прямой контроль над ценами на затраты по сжиганию.

Пока Министерство окружающей среды не склонно раскрывать перипетий установления цен на сжигание и, возможно, не ищет способы замедлить рост цен на затраты по сжиганию, поскольку именно они в будущем будут причиной роста цен.

В любом случае, увеличенный налог за утилизацию мусора на свалке или сжигание мусора — кто сегодня сможет уверенно отрицать, что это не ляжет на плечи конечного потребителя?

Эугениюс САБУТИС,

член парламентского Комитета по государственному управлению и самоуправлениям, фракция Социал-демократической партии Литвы