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В Праге появятся площадь Немцова и аллея Политковской

Власти столицы Чехии планируют назвать именем российского политика Бориса Немцова площадь Pod kaštany («Под каштанами»), где которой расположено посольство России в Чехии, а парковую аллею рядом с посольством РФ – именем убитой журналистки Анны Политковской.

Соответствующую петицию подписали более 4.500 жителей чешской столицы, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Вопрос о переименовании площади утвержден членами двух комиссий, остается финальная стадия: голосование в городском совете, заседание которого состоится 24 февраля. Спустя три дня, когда исполняется пять лет с момента убийства лидера российской оппозиции, площадь Немцова будет открыта, пишет сайт NEWSru.com.

Главы политических партий, входящих в состав правящей в чешской столице коалиции, согласны с этим решением а топографическая комиссия при магистрате не обнаружила «технических, административных или организационных препятствий для переименования площади».

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Дочь Немцова Жанна, соучредитель «Фонда Бориса Немцова за свободу», выразила благодарность мэру Праги, напомнив, что в этом городе уже работает академический центр Бориса Немцова по изучению России и при нем – летняя школа журналистики.

К настоящему моменту имя Бориса Немцова увековечено в топонимах Вашингтона, Вильнюса и Киева, где в честь убитого политика названы улицы и скверы рядом с российскими посольствами.

NEWSru.com

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