В Праге предлагают России забрать памятник советскому маршалу

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Глава администрации района Прага-6 Ондржей Колар, где расположен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, считает нецелесообразным восстанавливать памятник после очередного обливания краской и готов отдать его в Россию. Об этом сообщает Radio Praha.

Колар говорит, что администрация района Прага 6 сейчас готовит письмо в посольство РФ, в котором предложит забрать статую на свою территорию. Такое решение предлагается, чтобы предотвратить дальнейшие акты вандализма, поскольку памятник окажется на территории другого государства.

Колар подчеркнул, что памятник регулярно обливают краской, и он не видит смысла «тратить деньги жителей Праги-6 на то, что они не хотят у себя видеть». Он также заявил, что в этот раз статую не будут отмывать от красной краски на средства жителей Праги.

«В этот раз мы решили оставить его (памятник — ред.) таким, какой он есть, потому что, и это мое субъективное мнение, надписи сделанные красной краской говорят правду», — подчеркнул Колар.

Сейчас на монументе оставили надписи красной краской: «Нет кровавому маршалу!» и «Мы не забудем». Последняя намекает на роль Конева в подавлении «Пражской весны» в конце 1960 годов.

Напомним, на днях памятник советскому маршалу Коневу в Праге в очередной раз облили красной краской.

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