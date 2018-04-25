  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Д.Грибаускайте обсудила с президентом Исландии вопросы сотрудничества и политики

Подробнее...
default image
В приютах для бездомных Европы все больше женщин и детей

Подробнее...
default image
Г.Науседа открыт диалогу с Беларусью, но не заступит за красные линии

Подробнее...
default image
СБ ООН соберется для обсуждения заявления США по поселениям

Подробнее...
default image
Журнал "Top": Самые богатые литовцы - Н.Нумавичюс, М.Райла и Г.Жемялис

Подробнее...
default image
НАТО признает космос своей новой оперативной сферой

Подробнее...
default image
Неринга Венцкене во вторник вышла на свободу

Подробнее...
default image
В Евросоюзе согласовали бюджет на 2020 год

Подробнее...
default image
Р.Кароблис в Швеции будет координировать свои действия со странами региона

Подробнее...
default image
Й.Жукас: Россия была особенно заинтересована в обмене шпионами

Подробнее...
default image
В Польше сегодня работает более миллиона мигрантов

Подробнее...
default image
В ЕС утвердили решение о подписании визового договора с Беларусью

Подробнее...
default image
Главы государств обсудят отношения с Украиной и Беларусью

Подробнее...
default image
В Кремле прокомментировали критику Лукашенко союза с Россией

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: Наша задача - объединить Европу в вопросе Украины

Подробнее...
default image
На территории бывшей тюрьмы в Вильнюсе - творческие мастерские

Подробнее...
default image
Лукашенко: я не подпишу ни один документ с Россией, если он будет противоречить нашей Конституции

Подробнее...
default image
Железнодорожную станцию в Амстердаме построили за три дня (видео)

Подробнее...
default image
В четверг и пятницу Вильнюс посетит президент Польши А.Дуда

Подробнее...
default image
МИД: задолженности экс-посла Грузии вредят репутации дипломатов

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

В.Пранцкетис: Наша задача — объединить Европу в вопросе Украины

Фото Viktoras Pranckietis/ twitter.com

«Наша самая большая задача — объединить Европу в вопросе Украины», — заявил спикер литовского парламента В.Пранцкетис в Киеве.

«Я могу вас заверить, что Литва с вами, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии и поддерживаем евроатлантическую интеграцию Украины», — заявил В.Пранцкетис на пресс-конференции в понедельник после встречи с лидером украинского парламента Дмитро Разумковым.

«Мы и впредь будем поднимать вопросы Украины в международном масштабе  и поддерживать усилия международного сообщества по поиску мирного разрешения конфликта. Сейчас мы ждём конкретных и значительных шагов от России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе», — сказал спикер Сейма.

Говоря об усилиях Литвы, В.Пранцкетис отметил, что «наша самая большая задача на будущее — объединить Европу в вопросе Украины».

Отдел по связям с общественностью Сейма сообщил, что во время встречи с Разумковым В.Пранцкетис заверил, что «Литва видит конкретные шаги Украины к миру на Донбассе и положительно оценивает их».

«Обмен пленными, вывод войск за линию фронта и активизация деятельности в нормандском формате прокладывают путь к мирным переговорам. Сейчас мы ждём конкретных и значительных шагов от России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе», — сказал спикер Сейма.

После соглашения с сепаратистами на востоке страны, отметил он, местные выборы на Донбассе возможны только при условии безопасности и свободного доступа международных наблюдателей и журналистов. Выборы должны проходить в соответствии с законодательством Украины и соответствовать стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Делегация В.Пранцкетиса прибыла в Киев по приглашению председателя Верховной Рады Д. Разумкова.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600