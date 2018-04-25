В.Пранцкетис: Наша задача — объединить Европу в вопросе Украины

«Наша самая большая задача — объединить Европу в вопросе Украины», — заявил спикер литовского парламента В.Пранцкетис в Киеве.

«Я могу вас заверить, что Литва с вами, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии и поддерживаем евроатлантическую интеграцию Украины», — заявил В.Пранцкетис на пресс-конференции в понедельник после встречи с лидером украинского парламента Дмитро Разумковым.

«Мы и впредь будем поднимать вопросы Украины в международном масштабе и поддерживать усилия международного сообщества по поиску мирного разрешения конфликта. Сейчас мы ждём конкретных и значительных шагов от России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе», — сказал спикер Сейма.

Говоря об усилиях Литвы, В.Пранцкетис отметил, что «наша самая большая задача на будущее — объединить Европу в вопросе Украины».

Отдел по связям с общественностью Сейма сообщил, что во время встречи с Разумковым В.Пранцкетис заверил, что «Литва видит конкретные шаги Украины к миру на Донбассе и положительно оценивает их».

«Обмен пленными, вывод войск за линию фронта и активизация деятельности в нормандском формате прокладывают путь к мирным переговорам. Сейчас мы ждём конкретных и значительных шагов от России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе», — сказал спикер Сейма.

После соглашения с сепаратистами на востоке страны, отметил он, местные выборы на Донбассе возможны только при условии безопасности и свободного доступа международных наблюдателей и журналистов. Выборы должны проходить в соответствии с законодательством Украины и соответствовать стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Делегация В.Пранцкетиса прибыла в Киев по приглашению председателя Верховной Рады Д. Разумкова.