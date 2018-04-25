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TOP,Выборы-2019,Новости,Политика,Сейм Литвы

В. Пранцкетис: нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис согласен с тем, то нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм. По его словам, это позволит участвовать в национальной политике более широкому спектру партий.

«Снижение планки позволило бы большему числу партий стать парламентскими, я думаю, что такой пример, как Дания, где в парламенте десять партий и они договариваются между собой, признается как демократическое образование», – сказал В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas в среду.

«Ничего плохого не произойдет, а будет больше возможностей для разных партий быть представленными в сейме», – добавил он.

Политик также не сомневается, что предлагаемый оппозицией проект должен получить поддержку правящих.

«Вроде бы договариваются о том, чтобы мог пройти этот закон, так что, наверное, так и закончится – (он) пройдет», – сказал В. Пранцкетис.

Сейм во вторник взялся за предложение снизить заградительные барьер на парламентских выборах. Поправки оппозиционного либерала Симонаса Гентвиласа предусматривают, что партия может претендовать на мандаты, если наберет не менее 4% голосов избирателей, коалиция партий – не менее 6% голосов. Сейчас партии участвуют в распределении мандатов, если набирают в многомандатном округе не менее 5% голосов, коалиции партий – не менее 7%.

BNS

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