В.Пранцкетис обсудит ситуацию в Беларуси с главой парламента Латвии

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис в пятницу в Паневежисе встретится с главой парламента Латвии Инарой Мурниеце для обсуждения ситуации в Беларуси.

«Действуя вместе, мы можем добиться жесткого отношения международного сообщества и конкретных действий, которые защитят мирных протестующих в Беларуси. Мы должны добиться прекращения насилия и уважения к базовым правам белорусских граждан», — заявил глава сейма Литвы.

Офис В. Пранцкетиса сообщил, что главы парламентов Литвы и Латвии обсудят принятое на Комитете по иностранным делам сейма Литвы заявление о непризнании результатов прошедших в Беларуси президентских выборов, а также возможные дальнейшие действия в парламентах обеих стран.

Комитет по иностранным делам сейма Литвы на этой неделе принял заявление, в котором назвал выборы в Беларуси сфальсифицированными, и предложил не признавать А. Лукашенко законным главой Беларуси.

На следующей неделе сейм Литвы собирается на внеочередную сессию, где обсудит положение в Беларуси и отправку делегации сейма в Минск.