В.Пранцкетис отбывает с визитом в Армению

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис отправляется с визитом в Армению для обсуждения двусторонних отношений и обмена передовым опытом.

«После новых выборов и революции это уже новая Армения, и отношения должны быть перезагружены. Мы хотели бы более интенсивного международного сотрудничества на парламентском уровне», — сказал BNS перед визитом Вайдотас Верба, советник главы парламента по внешней политике.

«Мы хотели бы активизировать парламентское сотрудничество между Литвой и Арменией, так как последний визит спикера Сейма был только в 2005 году», — добавил он.

Планируется, что он будет участвовать в пленарном заседании парламента в Ереване, встретится с руководством Национального собрания, также намечены встречи с президентом Армении Арменом Саргсяном, премьер-министром Николой Пашиняном, главой Армянской церкви.

По словам В.Вербы, армянам очень интересен опыт Литвы в области стартапов, управления отходами, создания залоговой системы одноразовой упаковки, солнечной энергетики, безопасности дорожного движения, борьбы с коррупцией.

Спикер Сейма, со своей стороны, хочет выяснить, каковы ожидания Армении от программы «Восточное партнёрство», каков прогресс страны в проведении реформ внутри страны, положение в регионе.

Этот визит вызвал сомнения в Сейме Литвы. По инициативе лидера правящего Союза «крестьян» и «зелёных» Литвы Рамунаса Карбаускиса, поездку спикера пытались заблокировать, но всё же правление парламента проголосовало за то, чтобы визит состоялся.