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В.Пранцкетис покидает СКЗЛ и вернётся в партию, когда уйдёт Р.Карбаускис

Фото BFL/Грета Скарайтене

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис планирует в четверг подать заявление в отделение Каунасского района Союза крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) о выходе из партии.

«Я написал заявление, и сегодня вечером у нас будет собрание Каунасского районного отделения СКЗЛ, где я сделаю заявление о выходе из партии, и надеюсь, что отделение его одобрит», — заявил в четверг глава парламента в Сейме.

Он сказал, что делает этот шаг, потому что не хочет дать партии возможность исключить его.

Пранцкетис сказал, что вернется в СКЗЛ, когда нынешнего лидера партии Рамунаса Карбаускиса в ней не будет.

В пятницу СКЗЛ организует заседание совета, на котором намечено рассмотреть вопрос об исключении В.Пранцкетиса из партии за невыполнение решений совета и правления партии.

Совет СКЗЛ одобрил подписанное четырьмя партиями в июле коалиционное соглашение. в соответствии с ним должность главы парламента больше принадлежит не «крестьянам», а переходит к «социал-трудовикам».

Спикер Сейма В.Пранцкетис отказывается уйти в отставку, утверждая, что его должность была передана «социал-трудовикам» в отместку ему.

Рассмотрев поведение В.Пранцкетиса в июле, Комиссия по этике и процедурам СКЗЛ решила, что он этику не нарушил.

Между тем, лидер партии Р. Карбаускис сказал, что В.Пранцкетис должен быть исключен из СКЗЛ, потому что он не соблюдает устав партии, что её члены должны выполнять партийную программу, соблюдать устав и решения руководящих органов, уважать права, взгляды и достоинство других членов СКЗЛ, не действовать против другого члена партии, соблюдать нормы хорошей морали  в общественной и личной жизни.

«Крестьяне» собрали подписи, необходимые для начала осуждения спикера Сейма, но не зарегистрировали проект.

Отстранение спикера Сейма от должности из-за недоверия требует не менее 71 голоса «за».

BNS

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