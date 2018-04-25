В. Пранцкетис скептически оценивает возможность построить у сейма городок министерств

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

🔊 Воспроизвести

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис скептически оценивает предложение создать возле сейма «городок министерств».

Канцелярия правительства не исключает и альтернативу – использовать для этой цели комплекс бывшего Эдукологического университета.

По словам В. Пранцкетиса, участок земли возле сейма необходим для нужд парламента.

«Мне бы хотелось, чтобы как можно больше территории сейма (…) могло принадлежать тем людям, которые приезжают в сейм. Моя идея такова – чтобы если человек получил приглашение в сейм, у него должно быть место, где он мог бы поставить автомобиль, так как сейчас есть проблема, что негде остановиться», – сказал BNS председатель парламента.

По его словам, при рассмотрении предложения правительства нужно внимательно проанализировать потоки дорожного движения.

«Автомобилей станет намного больше, не знаю, как все выглядело бы, нужно, чтобы специалисты сказали», – сказал В. Пранцкетис.

По словам спикера, руководство парламента только обсудило идею правительства, но никакого решения пока не приняло.

В начале августа выяснилось, что кабмин считает наиболее экономичным вариант строительства «городка» для восьми министерств у сейма, на нынешней территории бесплатной автомобильной стоянки.

Исследование о «городке министерств» провел Turto bankas (Имущественный банк).

Канцлер правительства Альгирдас Стончайтис сказал BNS, что они несколько раз призывали правление сейма дать официальный ответ. Если предложение по участку земли возле сейма будет отклонено, по его словам, придется отдать предпочтение варианту, который эксперты сочли менее подходящим – комплекс зданий бывшего Литовского эдукологического университета.

Цель проекта – уменьшить ассигнования, выделяемые сейчас на здания министерств, общую площадь, которую занимают их сотрудники, энергетические затраты, а также оборудовать современные рабочие места для сотрудников министерств.

В исследовании Turto bankas планируется, что в новых помещениях площадью примерно 24 тыс. кв. метров будет работать около 2 тыс. человек.

Кабмин хотел бы перевести в новый комплекс зданий министерства Экологии, Энергетики, Финансов, Социальной защиты и труда, Здравоохранения, Транспорта и коммуникаций, Юстиции, а также Экономики и инноваций.

В представленном Turto bankas инвестиционном проекте указано, что наиболее экономично было бы построить новые здания, это, в зависимости от места, обойдется в 62–67 млн евро.

Последние новости