В.Пранцкетис: в сейме есть большинство для принятия бюджета Литвы

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У сейма Литвы есть большинство и бюджет следующего года будет принят, убежден сохранивший пост глава парламента Викторас Пранцкетис.

«У сейма есть позитивное большинство и для решений по бюджету сформируется большинство, которое всегда голосовало за правительственную программу, которое эту программу создало, члены сейма, которые всегда чувствуют ответственность», – сказал спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В среду коалиционный совет правящих после неудавшейся во вторник попытки отставки В. Пранцкетиса на голосовании, чтобы выяснить, есть ли по-прежнему большинство в парламенте и хватит ли этих голосов для принятия бюджета.