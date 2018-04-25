В.Пранцкетис встретится с президентом Украины В.Зеленским

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис находится с визитом вУкраине, где встречается с высокопоставленными представителями этой страны.
В понедельник спикер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьером Алексеем Гончаруком.
«Мы поддерживаем Украину. Мы видим решимость новейшей власти в осуществлении системных реформ, важно, чтобы обеспечивалась их стабильность и необратимость, особенно в таких сферах, как борьба с коррупцией и в верховенстве права», – отмечает В. Пранцкетис.
Как сообщил отдел сейма по связям с общественностью, визит проходит по приглашению председателя Верховной Рады Д. Разумкова.
Вместе со спикером в Киев приехали председатель Комитета по иностранным делам сейма, «социал-трудовик» Юозас Бернатонис, глава делегации Литвы в Парламентской ассамблее Литвы и Украины, «аграрий» Йонас Ярутис, и член Комитетов по иностранным и европейским делам, консерватор Эмануэлис Зингярис.
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