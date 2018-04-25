В.Пранцкетис встретится с президентом Украины В.Зеленским

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис находится с визитом вУкраине, где встречается с высокопоставленными представителями этой страны.

В понедельник спикер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьером Алексеем Гончаруком.

«Мы поддерживаем Украину. Мы видим решимость новейшей власти в осуществлении системных реформ, важно, чтобы обеспечивалась их стабильность и необратимость, особенно в таких сферах, как борьба с коррупцией и в верховенстве права», – отмечает В. Пранцкетис.