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TOP,Визиты,Новости,Политика

В.Пранцкетис встретится с президентом Украины В.Зеленским

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис находится с визитом вУкраине, где встречается с высокопоставленными представителями этой страны. 

В понедельник спикер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьером Алексеем Гончаруком.

«Мы поддерживаем Украину. Мы видим решимость новейшей власти в осуществлении системных реформ, важно, чтобы обеспечивалась их стабильность и необратимость, особенно в таких сферах, как борьба с коррупцией и в верховенстве права», – отмечает В. Пранцкетис.

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Как сообщил отдел сейма по связям с общественностью, визит проходит по приглашению председателя Верховной Рады Д. Разумкова. 

Вместе со спикером в Киев приехали председатель Комитета по иностранным делам сейма, «социал-трудовик» Юозас Бернатонис, глава делегации Литвы в Парламентской ассамблее  Литвы и Украины, «аграрий» Йонас Ярутис, и член Комитетов по иностранным и европейским делам, консерватор Эмануэлис Зингярис. 

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