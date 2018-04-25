Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмутилась гомофобными заявлениями министра внутренних дел, лидера ультраправой партии EKRE Марта Хельме, и намекнула, что после этого он должен уйти в отставку, сообщает издание ERR.
«Я не понимаю открытой враждебности главы МВД Марта Хельме к нашему обществу, ведь мы говорим о собственных гражданах — наших полицейских и учителях, наших художниках и архитекторах, соседях, коллегах, друзьях. Они — другие, но все равно наши сограждане. Классифицировать их как «правильных» и «неправильных», делить на «нас» и «их» по сексуальной ориентации, цвету кожи или другим признакам — неприемлемо и противоречит духу нашей Конституции «, — заявила президент.
Она добавила, что возмущена слышать такие слова от представителя правительства, для которого «человеческое достоинство граждан Эстонии менее важно, чем его возможность пользоваться должностью, чтобы унижать других». Кальюлайд намекнула, что ожидает отставки министра за его слова.
«Народ Эстонии заслуживает лучшего. Я также обсудила этот вопрос с премьер-министром и объяснила ему свою позицию», — сказала она. Высказывания Марта Хельме появились в его интервью Deutsche Welle, опубликованном 16 октября, когда он говорил о намерении референдума об определении брака, как союза мужчины и женщины.
Он открыто ответил на вопрос журналиста, что «недружелюбно» относится к сексуальным меньшинствам и посоветовал эстонцам с гомосексуальной ориентацией «бежать в Швецию, где у них будет все и там на них будут смотреть более дружелюбно».
«Это не гомофобия. Я бы сказал, что люди, которые считают, что такой референдум не нужен — гетерофобы. Они лезут в постель к гетеросексуальным людям. Это они лезут в наши дела, а не наоборот. Если они могут распространять свою пропаганду, мы можем противодействовать другой пропагандой «, — сказал Март Хельме.korrespondent.net
“В правительстве Эстонии гомофобный скандал”
Вот вам демократия! Ая согласен с премьер-министром, если эти имеют право устраивать свои парады, мы тоже имеем право высказывать своё мнение и заявлять о праве воспитывать в детях традиционные семейные ценности. Слишком много разврата в мире и в сильных мира сего.И в школах не поднимать этот вопрос, не сбивать детей и не учить глупостям.