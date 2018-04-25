В правительстве Эстонии гомофобный скандал

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмутилась гомофобными заявлениями министра внутренних дел, лидера ультраправой партии EKRE Марта Хельме, и намекнула, что после этого он должен уйти в отставку, сообщает издание ERR.

«Я не понимаю открытой враждебности главы МВД Марта Хельме к нашему обществу, ведь мы говорим о собственных гражданах — наших полицейских и учителях, наших художниках и архитекторах, соседях, коллегах, друзьях. Они — другие, но все равно наши сограждане. Классифицировать их как «правильных» и «неправильных», делить на «нас» и «их» по сексуальной ориентации, цвету кожи или другим признакам — неприемлемо и противоречит духу нашей Конституции «, — заявила президент.

Она добавила, что возмущена слышать такие слова от представителя правительства, для которого «человеческое достоинство граждан Эстонии менее важно, чем его возможность пользоваться должностью, чтобы унижать других». Кальюлайд намекнула, что ожидает отставки министра за его слова.