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В правительстве Литвы будет создана комиссия по вопросам нацменьшинств

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TOP,Новости,Общество

В правительстве Литвы будет создана комиссия по вопросам нацменьшинств

Фото сайта lrv.lt

На заседании представителей канцелярии правительства и министерств в понедельник принято решение о создании комиссии или совета по решению проблем национальных меньшинств.

Как сказал BNS вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис, пока не принято решение о юридическом статусе будущего органа, однако решено, что вопросов, связанных с нацменьшинствами достаточно много, чтобы они решались на правительственном уровне.

«Мы решили, что у нас будет такая комиссия или совет. Это будет рабочий орган по выработке предложений относительно политики в области нацменьшинств, которые будут вноситься в правительство», – сказал Д. Матулёнис BNS. 

По его словам, комиссия вместе с диаспорами нацменьшинств возьмет на себя координирующую роль в решении экономических проблем Юго-Восточной Литвы, особенно после решения Еврокомиссии (ЕК) разделить страны на два региона – Вильнюсский регион и регион Центральной и Западной Литвы. В результате этого самоуправления Вильнюсского края должны получать меньше европейской финансовой помощи.

«Министерство финансов, которое тоже будет участвовать в процессе, должно представить свое видение, как сделать так, чтобы эти районы вокруг Вильнюсе не пострадали в смысле экономического развития», – сказал вице-канцлер.

По его словам, комиссия должна будет рассматривать и вопросы просвещения польской, русской, белорусской, еврейской и других проживающих в Литве диаспор нацменьшинств.  

«Дискуссионным является и статус национальных диаспор, как мы его определим – сейчас законодательно это не сделано», – сказал вице-канцлер.

Окончательное решение о создании комиссии еще должен принять кабмин, возглавить ее должен Д. Матулёнис, в ее составе будут работать представители диаспор нацменьшинств, министерств, Департамента по делам нацменьшинств.

Сейчас разные вопросы нацменьшинств решает учрежденный в 2015 году Совет национальных диаспор – он объединяет диаспоры нацменьшинств и другие организации, однако в его состав не входят представители правительства.

BNS
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