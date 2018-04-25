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В Правительстве обсудили запрет экспонировать в магазинах табачные изделия

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

На заседании правительства обсудили  идею запрета магазинам демонстрировать табачные изделия и соответствующее оборудование, включая электронные сигареты и устройства IQOS.

Министерство экономики и инноваций не поддерживает предложение министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги запретить выставлять табачные изделия в местах торговли.

Такое изменение отрицательно скажется на климате бизнеса, особенно на маленьких магазинах, которые понесут значительные расходы, чтобы приспособиться к новому регулированию, указывает министерство.

 „Согласно данным, представленным субъектами бизнеса, большую часть из 4,8 тыс. мест торговли табачными изделиями в Литве составляют субъекты мелкого и среднего бизнеса.

Установка оборудования для продажи табачных изделий и связанных с ними изделий недоступным напрямую способом потребует от 1,2 до 2,5 тыс. евро для одной кассы в месте торговли,“ – говорится в подготовленной министерством справке для правительства.

В документе также указано, что в соответствии с указанием Конституционного Суда запреты должны быть обоснованы и приниматься только в тех случаях, если цели нельзя достичь при помощи меньших ограничений.

Министр здравоохранения А.Вярига предлагает экспонировать табачные изделия только в специализированных магазинах табачных изделий или в отделах их продажи.

В связи с разногласиями между Министерствами здравоохранения и экономики по данному предложению в ходе обсуждения были подняты вопросы о его сроках, стоимости и эффективности.

Поиски компромисса будут продолжены.

BNS

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