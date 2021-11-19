В преддверии рождественского марафона

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Не все рождественские развлечения вернутся в этом году в полном объеме, но кое-что порадует горожан и гостей Вильнюса. В столицу вернутся Рождественский городок и сказка в формате 3D, пишет madeinvilnius.lt.

В этом году в столице появится не один, а несколько Рождественских городков. Электронный городок будет действовать с 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г., в скверах столицы будут оборудованы небольшие городки — с 27 ноября 2021 г. по 2 января 2022 г. На Лукишкской площади в этом году вместо катка будет открыт городок сладостей (он будет действовать с 4 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.). Об этом рассказал вице-мэр города Валдас Бенкунскас.

Создатели подарков, которые хотят предложить оригинальные, эксклюзивные, качественные продукты или товары, могут подать заявки на отбор участников до 19 ноября 2021 года на сайте www.kaledossostineje.lt.

Рождественскую сказку «Рождественская песнь» в формате 3D на стене Кафедрального собора будут демонстрировать 25-29 декабря 2021 г. В городе будет действовать и крытый каток 40 х 40 м. В этом году он откроется у Белого моста. Как обычно, в городе будут две елки: главная — на Кафедральной площади, огни на ней зажгут 27 ноября. Церемонию зажжения огней будет транслировать телеканал LRT. Огни на елке на Ратушной площади зажгутся 4 декабря. Вильнюсская рождественская елка в этом году будет не менее впечатляющей, чем в прошлом, обещают организаторы. Основа будет та же – елка будет состоять из металлического каркаса, украшенного лапником.

В декабре проведут традиционный конкурс «Вильнюсская рождественская витрина 2021» и Рождественский забег, который организует Eurovaistinė.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt



