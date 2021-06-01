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В преддверии саммита НАТО – совещание представителей стран региона в Вильнюсе

Nuotrauka Ārlietu ministrija/ twitter.com

Главные советники президентов Балтийских стран, Польши и Украины обсудили в Вильнюсе предстоящий саммит НАТО, сообщил во вторник офис президента Литвы. 

Обычно проводится такая встреча главных советников президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши по вопросам внешней политики и национальной безопасности. В этом году принять в ней участие была приглашена и Украина. 

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«Точки зрения Балтийских государств и Польши при оценке условий безопасности, которые определяются агрессивными и вредительскими поведением и риторикой России, совпадают. Искать решения, как повысить безопасность и защищенность наших стран, нам следует сообща и, конечно, в тесном сотрудничестве с другими союзниками по НАТО, которые способствуют повышению безопасности нашего региона, эффективному сдерживанию и обеспечению обороны», — сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа. 

Встреча НАТО в верхах в Брюсселе пройдет 14 июня, на ней должны обсуждаться вывод союзнических сил из Афганистана и отношения с Россией. 

 Во встрече впервые примет участие президент США Джо Байден. 

В Вильнюсе на встрече советников президентов стран региона также обсуждалась ситуация в Украине, действия России, ответ Беларуси после принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске. 

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