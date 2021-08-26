В Пренай — день памяти о 80-летии уничтожения местных евреев

День памяти в Пренай является частью мероприятий проекта «Путь памяти 1941 — 2021». Исполнительный директор Международной комиссии Рональдас Рачинскас надеется, что в этом году получиться посетить большую часть таких мест.

«Мы надеемся, что организация таких важных и болезненных мероприятий объединит усилия всех людей доброй воли, главная цель которых — стремиться к естественному общественному пониманию, что Холокост был великой трагедией не только для евреев, но и для всех нас, что Литва потеряла феноменальный интеллектуальный, культурный, политический и экономический потенциал», — отметил Р. Рачинскас.

По данным всеобщей переписи 1897 года в Пренай проживало 1190 евреев, что составляло 48% жителей. В середине августа 1941 года в Пренай были свезены евреи из окрестных городков — Бальберишкяй, Бирштонаса, Езнаса, Стаклишкяй и Вейверяй. Их держали в казармах.

27 августа 1941 года все евреи городка Пренай и соседних городков были расстреляны в сосновом лесу рядом с казармами, всего погибло 1078 человек. Расстрел проводил «летучий» отряд Хаммана — 3-я рода 1-го батальона, обреченных на смерть евреев охраняли и конвоировали до места казни местные полицейские и белоповязочники.

В Литве более 200 мест массового уничтожения жертв Холокоста.

До Холокоста в Литве проживало более 220 тыс. евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% (около 200 тыс.) евреев Литвы.