В президентских рейтингах лидирует Науседа, вторым идет Вегеле — опрос

Ближайшим соперником может стать бывший председатель Адвокатского совета Игнас Вегеле. За его кандидатуру проголосовали бы 12,1% респондентов (8,9% в сентябре).

Третью позицию занимает глава правительства Ингрида Шимоните. 10,8% опрошенных хотели бы видеть ее на посту президента, в сентябре за нее проголосовали бы 7,9%.

Далее следуют председатель Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис с 5,1% поддержки (4,7% в сентябре), председатель Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте с 5% голосов (6,2% в сентябре), министр обороны Арвидас Анушаускас с 3,7% (5,6% в сентябре).

Согласно данным опроса, на президентских выборах спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен получила бы 3,1% голосов (2% в сентябре), депутат Ремигиюс Жемайтайтис – 2,9%.

Включенные в список Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис, Габриэлюс Ландсбергис, Рокас Масюлис и Рамунас Карбаускис набрали менее 2% голосов в свою поддержку.

За другого, то есть неназванного кандидата, проголосовали бы 10,7%. Не голосовали 8,7% опрошенных, не знали, что ответить,19,5% респондентов.

Компания социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai провела опрос с 18 по 28 октября, было опрошено 1011 человек в возрасте от 18 до 75 лет — половина из них ответила на вопросы исследователей по телефону, другая половина — онлайн. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

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