В продолжение антироссийской тематики

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Россия по-прежнему осуществляет попытки дестабилизировать соседние страны, продолжаются «ужасающие военные действия России против Украины», заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН глава Литвы Гитанас Науседа.

В своем первом выступлении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Литвы подчеркнул, что «международное право часто является последним барьером, отделяющим наши страны от непредсказуемого и, следовательно, опасного хаоса».

«К сожалению, Европа больше не является исключением для многих кризисов в мире. Незаконное применение силы и грубые нарушения принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности стали частью повседневной жизни Европы», – сказал Г. Науседа.

«Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, подпитываемая слабой реакцией международного сообщества на агрессию 2008 года против Грузии, пытается еще больше дестабилизировать соседние страны. Ужасные военные действия России против Украины продолжаются уже пять лет», – отметил президент.

Он подчеркнул, что Литва решительно осуждает это продолжающееся нарушение международного права, и напомнил «стране-агрессору, что она должна соблюдать положения Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского заключительного акта и двусторонних соглашений с Украиной».

«Некоторые политические лидеры выдвигают идею создания нового геополитического пространства от Атлантического океана до Владивостока, в которое войдет и Россия. Идея интересная, но разве мы для ее реализации имеем общую основу? У нас есть общие ценности? Ответ – нет!» – сказал Г. Науседа.

Он утверждал, что страны «не должны поддерживать союзы, в которых одни государства становятся субъектами истории, а другие – просто объектами».

«Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие. Может ли это измениться? Да! Мы были бы первыми, кто приветствовал бы такие изменения – демократическая Россия, которая уважает международное право и суверенитет других стран», – подчеркнул Г. Науседа.

Комментарий посольства России

«Набор набивших оскомину штампов»

«Ознакомились с речью президента Литовской Республики Г. Науседы на 74-й сессии ГА ООН, в которой значительное место отводится России. Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаем, чувство сожаления.

Не вызывает сомнения: текст «российской части» выступления подготовлен «специалистами», поднаторевшими на выстраивании и реализации жесткого антироссийского курса официального Вильнюса. Поэтому не случайно, что он выглядит скорее как своего рода манифест противостояния России по всем азимутам, «дорожной картой», ведущей наши двусторонние отношения в полный тупик. А выбираться из него рано или поздно придется. Пока, правда, не ясно, кто с литовской стороны и когда займется этим. Подождем…» – говорится в комментарии посольства России в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ