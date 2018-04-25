В проекте бюджета Литвы на 10 млн сокращается финансирование обороны

В связи с тем, что в ноябре изменились прогнозы экономического роста, в обновленном правительством Литвы проекте бюджета следующего года финансирование обороны сокращается на десять миллионов евро, однако ассигнования в процентном выражении от внутреннего валового продукта (ВВП) остаются такими же.

В представленном в понедельник в сейме обновленном проекте оборонных ассигнований предусматривается выделить немногим более 1 млрд 17 млн евро. В предыдущем проекте предусматривалось более 1 млрд. 27 млн евро.

В обоих случаях это составляет 2,02% ВВП. Такая ситуация сформировалась, когда в ноябре Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила прогнозы роста экономики Литвы на следующий год.

В законе о госбюджете на 2020 год предусматривается, что правительство сможет позаимствовать столько, чтобы финансирование обороны составляло «не менее 2,02% ВВП, но не более 2,05% ВВП».

В прежнем проекте предусматривалась возможность займа для того, чтобы ассигнования составляли 2,05% ВВП.

В этом году бюджет системы обороны достигает около 967 млн евро, или 2,03% ВВП.

Представленные в парламенте партии, за исключением социал-демократов, договорились о том, что к 2030 году оборонные ассигнования должны быть не менее 2,5% ВВП.