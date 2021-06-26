В прошлом году экспорт Литвы сократился на 3,2%, а импорт – на 8,7%

В прошлом году больше всего было экспортировано в Россию (13,4%), Латвию (9,2%), Германию (8,1%) и Польшу (6,4%). Сокращение экспорта было обусловлено снижением на 51,4% экспорта нефтепродуктов, уменьшением на 12,2 экспорта наземных транспортных средтв, а тажке изделий из пластмассы (на 7,7%)

Больше всего импортировано было из Польши (13%), Германии(12,9%), России (8,8%) и Латвии (7,8%). На снижение импорта влияло уменьшение на 46,3% сырой нефти, наземных транспортных средств (на 16,7%), продуктов органической химии (на 23,4%).

Экспорт товаров литовского проихсождения в прошлом году сократился на 4,5% до 17 млрд евро. В основном продукцию литовского происхождения экспортировали Германия (10,2% такого экспорта), Швеция (6,9%), Латвия (6,8%), Польша (6,8%) и США (6,6%).