В прошлом году экспорт мяса и молока вырос на 22% – Д. Ремейка

В 2020 году экспорт литовского мяса вырос на 22%, а молочных продуктов — на 22,8%, а продуктов рыболовства — на 7%, рассказал Государственной ветеринарно-пищевой службы (ГВПС) Дарюс Ремейка.
Он добавил, что экспорт этой продукции рос несмотря на коронавирусную пандемию.
«Бизнес приспособился», — на заседании парламентской фракции консерваторов заявил Д. Ремейка.
Он отметил, что в прошлом году Литва экспортировала 12,8 тыс. тонн мяса — приблизительно на 2 тыс. тонн больше, чем позапрошлом году, 111,4 тыс. тонн молочных продуктов — приблизительно на 11 тыс. тонн больше.