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В прошлом году экспорт мяса и молока вырос на 22% – Д. Ремейка

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В 2020 году экспорт литовского мяса вырос на 22%, а молочных продуктов — на 22,8%, а продуктов рыболовства — на 7%, рассказал Государственной ветеринарно-пищевой службы (ГВПС) Дарюс Ремейка.

Он добавил, что экспорт этой продукции рос несмотря на коронавирусную пандемию.

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«Бизнес приспособился», — на заседании парламентской фракции консерваторов заявил Д. Ремейка.

Он отметил, что в прошлом году Литва экспортировала 12,8 тыс. тонн мяса — приблизительно на 2 тыс. тонн больше, чем позапрошлом году, 111,4 тыс. тонн молочных продуктов — приблизительно на 11 тыс. тонн больше.

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В прошлом году Литва начала поставлять молочные продукты в Доминикану, Колумбию, яйца — в Турцию, продукты животноводства — в Украину. Литва экспортирует продукты питания в 110 стран.

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