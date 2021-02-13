В прошлом году экспорт мяса и молока вырос на 22% – Д. Ремейка

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В 2020 году экспорт литовского мяса вырос на 22%, а молочных продуктов — на 22,8%, а продуктов рыболовства — на 7%, рассказал Государственной ветеринарно-пищевой службы (ГВПС) Дарюс Ремейка.

Он добавил, что экспорт этой продукции рос несмотря на коронавирусную пандемию.