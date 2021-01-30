В прошлом году мошенники выманили у жителей более 4,5 млн евро

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Урон жителям Литвы, причиненный электронными мошенниками в прошлом году, превысил 4,5 млн евро. Члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) зафиксировали в прошлом году 1336 случае электронного мошенничества.

Самый большой урон причинен при перехвате переписки по электронной почте и посредством вовлечения людей в сети инвестиционного мошенничества. Немного снижается доля инцидентов, подкрепленных личным контактом преступников с жертвой и внушением, однако становится больше изощренных схем, мишенью которых становятся предприятия и организации, сообщила ЛБА.

Урон, причиненный в результате так называемого инвестиционного мошенничества, когда преступники при помощи манипуляций вынуждают жителей якобы инвестировать в рискованные инструменты, а на самом деле — выманивают деньги, составил 1,7 млн евро. В прошлом году таких инцидентов было больше всех остальных — 295 случаев.