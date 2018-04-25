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В прошлом году в Литве возникло 200 нелегальных точек продажи табака

  • Фото www.vsat.lt

 В прошлом году в Литве возникли 204 новые точки продажи нелегального табака – их количество за год выросло на одну десятую, а критической является ситуация в приграничных районах сообщила ассоциация «Литва без теневого сектора» (лит. Lietuva be seselio).

По словам главы ассоциации Кястутиса Купшиса, исследование пустых пачек показывает, что каждая пятая сигарета, из выкуриваемых в Литве, является контрабандной. 

«Невзирая на то, что экономика оживляется, люди зарабатывают больше, все равно очевидно, что уровень теневой экономика остается таким же высоким. С повышением цен на табачные изделия все больше зарабатывают контрабандисты, а на литовском рынке табака теневой сектор третий игрок по величине», – отметил в пресс-релизе К. Купшис.

Он утверждает, что критической является ситуация в приграничных районах. Например, в Алитусском округе одна новая точка приходится на 678 жителей (за год там появились 25 новых точек), в Мариямполе – 529 (23 новых точки).

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Между тем, в Вильнюсском округе одна новая точка приходится на  1747 жителей, в целом из более 800 тыс. Здесь за год появились 46 новых точек. 

Исследование пустых пачек, проведенное компанией Nielsen свидетельствует, что каждая пятая выкуренная в прошлом году в Литве сигарета была контрабандной. В 2019 году масштаб этой контрабанды составил 21,3%.

Исследование показало, что в Латвии контрабандные сигареты в прошлом году составили 16,8%, в Эстонии – 9,9% всех выкуриваемых сигарет.

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