В прошлом году ветряные установки в Литве произвели рекордное количество электроэнергии

В прошлом году ветряные установки, действующие в Литве.ю произвели почти 1,49 тераватт-часов электроэнергии – это максимальный показатель за историю работы в стране ветряных парков.
По данным литовской биржи энергоресурсов Baltpool, в декабре ветряные электростанции произвели почти 161,3 мегаватт-часов электроэнергии. Совокупное годовое количество приблизилось к 1,49 тераватт-часов и было на 5% больше, чем в 2019 году, когда оно достигало 1,41 тераватт-часов.
«Прекрасный результат действующих в стране электростанций в прошлом году определили два основных фактора. Первый – как в первом, так и в последнем квартале прошлого года преобладала ветряная погода. Второй – постоянное повышение технической надежности ветряных электростанций», – отметил в пресс-релизе глава Литовской ассоциации ветряных электростанций Айстис Радавичюс.
По предварительным подсчетам ассоциации, в прошлом году из ветра было произведено приблизительно столько же электроэнергии, сколько ее производилось на всех других возобновляемых источниках вместе взятых. В 2020 году из возобновляемых источников было произведено более 3 тераватт-часов электроэнергии.
В данный момент новые парки ветряных установок развиваются более чем в десяти самоуправлениях Литвы, их совокупная мощность превышает 800 мегаватт.
В Литве действуют 23 ветряных парка, общей мощностью 480 мегаватт. Вместе с отдельными ветряными установками в целом было инсталлировано 534 мегаватт мощности ветряных электростанций.