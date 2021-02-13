В прошлом году ветряные установки в Литве произвели рекордное количество электроэнергии

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В прошлом году ветряные установки, действующие в Литве.ю произвели почти 1,49 тераватт-часов электроэнергии – это максимальный показатель за историю работы в стране ветряных парков.

По данным литовской биржи энергоресурсов Baltpool, в декабре ветряные электростанции произвели почти 161,3 мегаватт-часов электроэнергии. Совокупное годовое количество приблизилось к 1,49 тераватт-часов и было на 5% больше, чем в 2019 году, когда оно достигало 1,41 тераватт-часов.