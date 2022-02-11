В путешествие по музеям и галереям

Nuotrauka vilnius.lt

Каждые выходные февраля, с пятницы по воскресенье, по Вильнюсу будут курсировать два специальных бесплатных автобуса в рамках программы SU-MENĖK («Приобщиться к искусству»), на которых можно посетить современные художественные галереи и музеи Вильнюса.

Организуемая с 2019 года инициатива SU-MENĖK после вынужденной паузы, обусловленной пандемией, возвращается значительно обогащенной – в этом году посетителей ждет уже 31 арт-остановка, тогда как в 2020-м их было 25, а в 2019-м – всего 17.

С программой, расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте www.sumenek.lt

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt