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В.Путин и В.Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки»

Фото kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Офис президента. 

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки. 

Как сообщается, отдельно главы государств акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ. 

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей. 

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Как известно, новая встреча лидеров нормандской четверки должна состояться в апреле, но в МИД Украины и России не уверены в том, что она пройдет в намеченные сроки. 

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