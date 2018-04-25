В.Путин и В.Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки»

Фото kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Офис президента.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.

Как сообщается, отдельно главы государств акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.