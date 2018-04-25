В.Путин: Память о войне становится объектом политической конъюнктуры

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Президент России Владимир Путин выступил на V Всемирном форуме по проблеме Холокоста в Иерусалиме. Организаторами форума выступили мемориал «Яд ва-Шем», президент Израиля и фонд «Всемирный форум памяти Холокоста».

Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». Концлагерь находился на оккупированной немцами территории Польши, в районе города Освенцим.

На форуме в Иерусалиме президент России отметил, что целью Холокоста было целенаправленное уничтожение людей, а, помимо евреев, «недочеловеками были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей».

Путин напомнил, что нацистами «славянским и другим народам была уготована участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, без исторической памяти, без языка». Президент РФ добавил, что «советский народ отстоял свое Отечество и принес освобождение от нацизма Европе»: «Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу — 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем».