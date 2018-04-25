В.Путин предлагает «пятерке» решить проблемы мира

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Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Израиль предложил лидерам пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, собраться для решения проблем мира. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

«Пять держав несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, и, насколько я понимаю, увидели положительную реакцию: провести встречу глав государств — постоянных членов Совета безопасностей ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующее послание лидерам пятерки», — заявил Путин.

Российский президент сказал, что перед «пятеркой» стоит много задач, которые необходимо решить.

«Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это Ливия. И нам предстоит в Совбезе ООН вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию. Но много и других проблем. Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и симовличным. Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, в создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы», — сказал Путин.