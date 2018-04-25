В пяти странах Африки еще нет коронавируса

В пяти странах Африки еще не зафиксированы случаи коронавируса, о чем сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в органах здравоохранения государств континента.

Это Коморские острова, Лесото, Малави, Южный Судан, а также Сан-Томе и Принсипи. Власти Союза Коморских Островов еще не нашли ни одного случая заражения новым коронавирусом. Специалисты поясняют это особенностями применения лекарственных средств.

Опытный терапевт из коморской столицы Морони доктор Абду Ада полагает, что свою роль сыграло широкое применение артемизина для лечения малярии.

«У меня есть все основания считать, что массовые антималярийные мероприятия на Коморах во многом объясняют тот факт, что мы до сих пор остались в стороне от пандемии COVID-19. Хотя, конечно, это еще требует научного подтверждения», — сказал врач.

Королевство Лесото с минувшего понедельника вступило в 25-дневный карантин, хотя там до сих пор не было объявлено ни об одном случае заражения коронавирусом. Правда, в этом небольшом горном государстве с населением чуть более 2 млн. человек пока не проводилось тестирования на этот вирус, не создано и центра лабораторных исследований. Только 26 марта туда поступили первые наборы тест-систем — подарок китайского миллиардера Джека Ма.

Правительство Малави заявляет, что хотя страна пока и не на 100% готова к выявлению вируса, она к этому готовится, считая такой исход неизбежным. Там опубликовано обращение ко всем лицам, прибывающим из-за рубежа, с призывом пойти на добровольную самоизоляцию.

На Сан-Томе и Принсипи — островном государстве в Гвинейском заливе — не выявлено ни одного случая потому что там нет оборудования для проведения тестов, считает представитель Всемирной организации здравоохранения Анн-Мари Ансиа. Но в этой стране с населением 200 тыс. человек идет подготовка к возможной вспышке заболевания. В карантин помещены около ста человек, недавно прибывших из-за рубежа. Закрыты школы, отменены авиарейсы.

В Южном Судане отсутствие инфицированных связывают со слабым авиасообщением с внешним миром. Однако этому государству трудно надежно закрыть сухопутные границы, а у соседей достаточно случаев заражения коронавирусом. В стране закрыты школы, запрещены спортивные, религиозные и политические мероприятия, свадьбы и похороны.

Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) опубликовала 29 марта заявление, в котором указала на необходимость в ближайшие три недели оказания экстренной помощи африканским государствам в размере $100 млрд для поддержки работы их национальных систем здравоохранения в условиях усиления пандемии.

По мнению ЭКА, пик пандемии придется в Африке на ближайшие 2-3 недели.