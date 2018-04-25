В пятницу не будет обновлен список затронутых коронавирусом стран, готовятся изменения

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Список стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, обновляться в пятницу не будет, а в понедельник правительство проведет внеочередное заседание по этому вопросу.

«В связи с тем, что большое количество стран Евросоюза включено в список стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемиологическим показателям, в понедельник правительство соберется на внеочередное заседание, чтобы изменить положения указа», — говорится в сообщении в четверг.

Список стран, из которых иностранцам запрещен въезд или необходима самоизоляция, будет обновлен после принятия соответствующего постановления правительства.

По сообщению правительства, о времени проведения конкретной встречи будет сообщено отдельно.

До тех пор будет применяться решение от 7 августа.

Информация ЛК по сообщению BNS