В пятницу в Варшаве состоится совместное заседание правительств Литвы и Польши

В Варшаве в пятницу состоится совместное заседание правительств Литвы и Польши, посвященное вопросам обороны и безопасности, внутренних дел, экономики и энергетики.
На встречу в польское столице отбывает делегация из девяти литовских министров и шести вице-министров во главе с премьером Ингридой Шимоните.
Это уже вторая такая встреча правительство Литвы и Польши, первое заседание состоялось 17 сентября 2020 года в Вильнюсе, под руководством тогдашнего литовского премьера Саулюса Сквярнялиса.
В Варшаве намечаются встречи премьера с главой кабмина Польши Матеушем Моравецким, главой сейма Эльжбетой Витек и главой сената Томашем Гродзким.
В заседании правительств стран со стороны Литвы примут участие министр энергетики Дайнюс Крейвис, министр финансов Гинтаре Скайсте, министр обороны Арвидас Анушаускас, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис, министр здравоохранения Арунас Дулькис, министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, министр юстиции Эвелина Добровольска, министр внутренних дел Агне Билотайте, вице-министр иностранных дел Арнолдас Пранцкявичюс.
Как сообщает литовское правительство, участники встреч в Варшаве будут искать возможности укрепления двустороннего сотрудничества в областях безопасности, обороны, внутренних дел, экономики, энергетики и др.
«Будут обсуждаться реализация стратегических инфраструктурных проектов и сотрудничество стран в форматах ЕС и НАТО. На заседании правительство пойдет речь о важности сохранения идентичности национальных меньшинств и их вкладе в укрепление двусторонних отношений», – сообщает кабмин.
Намечается, что во время заседания правительств премьеры подпишут совместную декларацию о сотрудничестве стран.
В ходе визита И. Шимоните также посетит музей истории евреев Польши Polin, почтит память участников сопротивления в Варшавском гетто.
Визит делегации во главе с литовским премьером в Варшаву будет проходить 17 сентября, в день 82-й годовщины советской инвазии в Польшу.