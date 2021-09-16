В пятницу в Варшаве состоится совместное заседание правительств Литвы и Польши

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В Варшаве в пятницу состоится совместное заседание правительств Литвы и Польши, посвященное вопросам обороны и безопасности, внутренних дел, экономики и энергетики.

На встречу в польское столице отбывает делегация из девяти литовских министров и шести вице-министров во главе с премьером Ингридой Шимоните.

Это уже вторая такая встреча правительство Литвы и Польши, первое заседание состоялось 17 сентября 2020 года в Вильнюсе, под руководством тогдашнего литовского премьера Саулюса Сквярнялиса.