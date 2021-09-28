В районе Вильнюса Науйининкай разместили 80 мигрантов, в планах — поселить еще 200

В столичном микрорайоне Науйнинкай на этой неделе было размещено 80 мигрантов, планируется поселить еще 200, в основном это семьи с детьми.
«Вчера уже первые мигранты добрались до места расселения, этот лагерь — у нас уже есть 80 человек, из которых 32 — это дети, девять младенцев, это семьи с детьми», — во вторник заявила журналистам министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
Она отметила, что условия для мигрантов и их детей в этом лагере, основанном в бывшей ночлежке, будут обеспечены.
«Готовить себе мигранты будут сами по своим потребностям — так, как в Рукле. Завершается оборудование медицинского пункта — кабинета, в котором два раза в неделю будут консультировать врачи, мы заключили договор с Антакальнисской поликлиникой», — добавила министр.
«Будут обеспечены базовые потребности — как и в Рукле, у нас будет команда соцработников, здесь работают 17 человек, которые будут определять базовые потребности, и людям будут обеспечены эти потребности и гарантированы», — отметила она.
Министр рассказала, что 4 октября начнется обучение детей литовскому языку, этим занимается Министерство образования, науки и спорта. Занятость взрослых постараются обеспечить неправительственные организации.
В месте размещения мигрантов начнет работать магазин, где мигранты смогут купить продукты — ежемесячно на это будет выделяться по 77 евро на одного человека.
Пока в Науйининкай поселились 80 мигрантов, в октябре сюда планируется перевести еще 200, когда будет подготовлены другие этажи здания.