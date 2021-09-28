В районе Вильнюса Науйининкай разместили 80 мигрантов, в планах — поселить еще 200

Nuotrauka BFL/ Paulius Paleckis

В столичном микрорайоне Науйнинкай на этой неделе было размещено 80 мигрантов, планируется поселить еще 200, в основном это семьи с детьми.

«Вчера уже первые мигранты добрались до места расселения, этот лагерь — у нас уже есть 80 человек, из которых 32 — это дети, девять младенцев, это семьи с детьми», — во вторник заявила журналистам министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Nuotrauka BFL/ Paulius Paleckis

Она отметила, что условия для мигрантов и их детей в этом лагере, основанном в бывшей ночлежке, будут обеспечены.