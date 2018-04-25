В рамках дела о коррупции санкционирован арест 2 прокуроров, адвоката и сотрудника СРФП

Фото pixabay.com

В четверг Вильнюсский окружной городской суд санкционировал арест двух прокуроров, адвоката и сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) по делу о коррупции.

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас арестован на десять суток, прокурор Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс – на семь, адвокат Шарунас Мицкявичюс и сотрудник СРФП Нериюс Валаткас – на десять суток.

Во всех случаях прокуроры просили о более длительном сроке ареста.

В среду прокуратура сообщила, что в отношении трех фигурирующих в досудебном расследовании частных лиц избраны не связанные с ограничениями свободы меры пресечения — подписка о невыезде и изъятие документов.

Еще четыре подозреваемых остаются под стражей, решения о мерах пресечения для них пока не приняты.

Правоохрана в среду сообщила о проведении досудебного расследования о торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях и взяточничестве.

Расследование начато после получения данных о том, что прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Н. Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Д. Пузинас, сотрудник СРФП Н. Валатка, действуя независимо друг от друга, неформально встречаются с практикующим в Каунасе адвокатом Ш. Мицкявичюсом и обсжудают ход находящихся в их ведении финансово-экономических досудебных расследований, необнародованные данные, а также возможности принятия процессуальных решений, в которых заинтересованы частные лица, которых неофициально представляет этот адвокат.

Вероятно, что в определенных случаях имело место преследование материальной и прочей выгоды.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис сказал, что «такие действия могли быть совершены по имеющим особое значение делам о растрате имущества в банке Ukio bankas, в деле кредитного объединения Kreditu unija».

Досудебное расследование проводит Департамент расследований организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры и Служба спецрасследований.