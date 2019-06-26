В рамках ЕС Венгрия хочет самостоятельной внешней политики

Фото Правительство Венгрии

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Венгрия добивается, чтобы Совет Европейского союза согласился с позицией, согласно которой миграция должна быть именно остановлена, а не управляема.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня заявил госсекретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач во время его визита в Лондон.

«Венгрия уважает суверенитет государств-членов [Европейского союза] и не допускает двойных стандартов», — сказал он. Соблюдение основных идей христианской культуры, на которых основан дух Европейского союза, является ключом к реализации стратегии Венгрии в отношении миграции, высказал позицию своей страны Ковач.

По его словам, следует также признать право каждого государства-члена ЕС создавать свою собственную концепцию внешней политики.