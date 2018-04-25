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TOP,Бизнес,Новости,Общество

В рамках расследования двойного качества проверяются пять пищевых продуктов

  • Фото из открытых источников

Литовская Государственная служба защиты прав потребителей, продолжающая расследование Европейской Комиссии (ЕК) по двойному качеству продуктов, выясняет обстоятельства производства пяти пищевых продуктов, которые в наибольшей степени отличаются по составу от продуктов тех же марок в других странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. 

Служба обратилась к производителям этих продуктов, чтобы оценить причины разницы составов. Не желая навредить репутации компаний, продукцию не называют. 

Служба сообщила, что за последние пять лет литовские потребители ни разу не обращались в нее по вопросу двойного качества. 

BNS напоминает, что поскольку страны Восточной Европы пожаловались в ЕС в связи с тем, что их потребители якобы страдают от двойного качества пищевых продуктов, Еврокомиссия минувшим летом опубликовала данные анализа Объединенного исследовательского центра.  

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После исследования 1380 проб, взятых из 128 видов пищевых продуктов в 19-ти странах ЕС, ученые не нашли доказательств того, что качество пищевых продуктов, предназначенных для рынков западных и восточных стран блока явно отличается. 

Бывшая тогда министром юстиции Литвы Ирма Гуджюнайте сказала BNS, что страна сама должна будет оценить, может ли отличаться качество продукта в связи с различиями его состава.  

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