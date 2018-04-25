В рамках расследования двойного качества проверяются пять пищевых продуктов

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Литовская Государственная служба защиты прав потребителей, продолжающая расследование Европейской Комиссии (ЕК) по двойному качеству продуктов, выясняет обстоятельства производства пяти пищевых продуктов, которые в наибольшей степени отличаются по составу от продуктов тех же марок в других странах, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Служба обратилась к производителям этих продуктов, чтобы оценить причины разницы составов. Не желая навредить репутации компаний, продукцию не называют.

Служба сообщила, что за последние пять лет литовские потребители ни разу не обращались в нее по вопросу двойного качества.

BNS напоминает, что поскольку страны Восточной Европы пожаловались в ЕС в связи с тем, что их потребители якобы страдают от двойного качества пищевых продуктов, Еврокомиссия минувшим летом опубликовала данные анализа Объединенного исследовательского центра.