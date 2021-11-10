В РАН предлагают разыгрывать полёты в космос в лотерею

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Как заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый, космический туризм не должен стать уделом богатых, полёты в космос можно разыгрывать по лотерейному принципу.

По его мнению, билеты — пусть и довольно дорогие — должны быть доступны каждому желающему полететь в космос. Будущие космические туристы смогут пройти медкомиссию, после чего их билеты разыграют в лотерею. В итоге в полёт сможет отправиться «самый обычный человек».

Академик полагает, что при такой организации можно получить прибыль не меньше, чем от полётов в космос богатых туристов.

Ранее в «Роскосмосе» предложили премировать космическим полётом выдающихся граждан РФ, например, заслуженных учителей или учёных.