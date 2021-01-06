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В расследовании ведомств США банки Литвы не упоминаются – главы комитетов сейма

Коллаж ЛК

В расследованиях отмывания денег действующими в Балтийских странах скандинавскими банками, проводимых ведомствами США, не упоминаются действующие в Литве банки, заявили главы парламентских Комитета по бюджету и финансам (КБФ) и Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО). 

В среду на закрытом заседании два комитета сейма Литвы выясняли ситуацию по поводу расследований ведомств США, проводимых в отношении действующих и в Литве скандинавских банков. Была достигнута договоренность инвестировать в превенцию отмывания денег и обеспечить, таким образом, необходимую инфраструктуру и человеческие ресурсы. 

Председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас утверждает, что Литва не фигурирует в расследованиях, однако «тень падает на всех». 

«Проводятся расследования в отношении банков, действующих в других Балтийских странах, а тень падает на все Балтийские страны. На эту минуту мы можем заявить, что Литва там не фигурирует. Но мы должны проактивно проводить коммуникацию и ведомствам, и мы — политики, поясняем, что Литва в этом не участвует. Литвы нет в этой черной дыре», – сказал BNS Л. Касчюнас. 

Член КБФ, «аграрий» Валюс Ажуолас заявил, что политики и государственные ведомства договорились о «домашнем задании». 

«Мы стараемся опережать события. Предпримем все меры для того, чтобы эта тень не падала на Литву, и ее не было в будущем», – сказал BNS В. Ажуолас. 

Председатель КБФ Миколас Маяускас отметил известность того факта, что через действующие в Балтийских странах отделения скандинавских банков проводили международные операции по отмыванию денег. 

«После проведения предварительных запросов пока нет данных о том, что расследование США охватывает и операции, осуществленные и в Литве, однако расследование еще ведется», – сказал он BNS.

Он подчеркнул, что  по причине проводимых США расследований уже брошена тень отмывания денег на банковское дело Балтийских стран, по причине этого у банков часто есть сложности в выполнении международных операций в долларах США. 

М. Маяускас утверждает, что если Литва потеряет статус надежной страны в международном финансовом секторе, могут пострадать как банки Литвы, так и компании.

В поле зрения парламентариев Литвы – расследования ведомств США по деятельности банков

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