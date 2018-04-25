В рассматриваемый судом спор о «Доме Москвы» вовлечен и ДГБ

В рассматриваемый Вильнюсским окружным административным судом (ВОАС) спор о «Доме Москвы» в качестве третьего заинтересованного лица включен Департамент госбезопасности (ДГБ).
Как информировала BNS представитель суда Сигита Яцинявичене-Балтадуоне, так суд хочет дать оценку материалу, предоставленному ДГБ Вильнюсскому городскому самоуправлению.
Осуществляющее строительство «Дома Москвы» общественное учреждение Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» просит в суде отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по строению и обязать пересмотреть их заново.
Отклоняя проектные предложения застройщика, муниципалитет исходил из представленного ДГБ заключения, что строящийся объект представляет угрозу для национальной безопасности.
Строительство «Дома Москвы» в Вильнюсе, на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии – и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.
Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что этот объект является «инструментов кремлёвской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы».
Литовская разведка с 2015 года упоминает «Дом Москвы» в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство.
Дело будет рассматриваться 24 марта.
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