В рассматриваемый судом спор о «Доме Москвы» вовлечен и ДГБ

Строительство «Дома Москвы» в Вильнюсе, на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии – и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.

Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что этот объект является «инструментов кремлёвской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы».

Литовская разведка с 2015 года упоминает «Дом Москвы» в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство.

Дело будет рассматриваться 24 марта.