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В рассматриваемый судом спор о "Доме Москвы" вовлечен и ДГБ

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В рассматриваемый судом спор о «Доме Москвы» вовлечен и ДГБ

  • Фото с сайта vilnius.lt

В рассматриваемый Вильнюсским окружным административным судом (ВОАС) спор о «Доме Москвы» в качестве третьего заинтересованного лица включен Департамент госбезопасности (ДГБ).

Как информировала BNS представитель суда Сигита Яцинявичене-Балтадуоне, так суд хочет дать оценку материалу, предоставленному ДГБ Вильнюсскому городскому самоуправлению.

Осуществляющее строительство «Дома Москвы» общественное учреждение Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» просит в суде отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по строению и обязать пересмотреть их заново.

Отклоняя проектные предложения застройщика, муниципалитет исходил из представленного ДГБ заключения, что строящийся объект представляет угрозу для национальной безопасности.

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Строительство «Дома Москвы» в Вильнюсе, на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии – и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.

Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что этот объект является «инструментов кремлёвской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы».

Литовская разведка с 2015 года упоминает «Дом Москвы» в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство.

Дело будет рассматриваться 24 марта.

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Не впускайте кацапов помни 1939

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2020-02-12 12:14
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