В рейтинге Doing Business Литва подняласть до высокого 11-го места

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В рейтинге Всемирного банка об условиях ведения бизнеса в мире Doing Business Литва за год поднялась на три позиции и заняла 11-е место среди 190 государств. Это самое высокое место страны за весь период существования данного рейтинга.

По словам министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, можно надеяться, что в следующем году Литва войдет в первую десятку стран.

«Не включенный в этом году в рейтинг, но уже принятый и вступающий в силу с Нового года Закон о банкротстве юридических лиц, который соответствует потребностям современного бизнеса и предусматривает более гибкие и коротки процедуры банкротства, заметно улучшит оценку Литвы», – сказал для пресс-релиза В. Синкявичюс.

Литва в этом году снова опередила Эстонию (18-е место) и Латвию (19-е место), сообщает Министерство экономики и инноваций. Среди 28 стран-членов Евросоюза Литва занимает 4-е место и уступает только Дании, Великобритании и Швеции.

В программе правительства намечена цель, чтобы Литва в следующем году вошла в рейтинге Doing Business в первую десятку государств.

В рейтинге уже не один год лидируют Новая Зеландия и Сингапур. На третье место поднялся Гонконг, вытеснив на 4-е место Данию.