  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Министр энергетики Литвы обсудит с вице-президентом ЕК М. Шефчовичем синхронизацию

Подробнее...
default image
В НАТО создали новое командование спецопераций

Подробнее...
default image
Компании, торгующие ортопедическими товарами подозреваются в присвоении 1 млн евро

Подробнее...
default image
В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Подробнее...
default image
В России готовятся к воссозданию системы медвытрезвителей.

Подробнее...
default image
Расходы на приобретение жилья в Литве

Подробнее...
default image
В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука

Подробнее...
default image
У Литвы будет полицейский атташе в Великобритании

Подробнее...
default image
На аукционе две хурмы продали за $6,5 тысячи

Подробнее...
default image
В рейтинге Doing Business Литва подняласть до высокого 11-го места

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
Дмитрий Максимачев и Оркестр

Подробнее...
default image
«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Подробнее...
default image
Театр одного Шендеровича

Подробнее...
default image
Linava просит помощи в регистрации грузовиков за границей

Подробнее...
default image
Трамп о Ближнем Востоке: "Пусть другие воюют за окровавленные пески"

Подробнее...
default image
Временные ограничения движения в Дни поминовения усопших

Подробнее...
default image
Европейский суд: страны ЕС должны охранять волков

Подробнее...
default image
Консерваторы предлагают одиноким пенсионерам доплачивать по 42 евро

Подробнее...
default image
РФ заключила соглашения на поставку оружия с более чем 30 странами Африки

Подробнее...
TOP,Бизнес,ЛК рекомендует,Новости

В рейтинге Doing Business Литва подняласть до высокого 11-го места

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

В рейтинге Всемирного банка об условиях ведения бизнеса в мире Doing Business Литва за год поднялась на три позиции и заняла 11-е место среди 190 государств. Это самое высокое место страны за весь период существования данного рейтинга.

По словам министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, можно надеяться, что в следующем году Литва войдет в первую десятку стран.

«Не включенный в этом году в рейтинг, но уже принятый и вступающий в силу с Нового года Закон о банкротстве юридических лиц, который соответствует потребностям современного бизнеса и предусматривает более гибкие и коротки процедуры банкротства, заметно улучшит оценку Литвы», – сказал для пресс-релиза В. Синкявичюс.

Литва в этом году снова опередила Эстонию (18-е место) и Латвию (19-е место), сообщает Министерство экономики и инноваций. Среди 28 стран-членов Евросоюза Литва занимает 4-е место и уступает только Дании, Великобритании и Швеции.

В программе правительства намечена цель, чтобы Литва в следующем году вошла в рейтинге Doing Business в первую десятку государств.

В рейтинге уже не один год лидируют Новая Зеландия и Сингапур. На третье место поднялся Гонконг, вытеснив на 4-е место Данию.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!