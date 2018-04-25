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В рейтинге партий — ничья между СКЗЛ и СО-ХДЛ

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На вершине рейтинга политических партий закрепились две партии — правящий Союз крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ) и оппозиционный Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ).

В сентябре за «крестьян» были готовы проголосовать 14,6% опрошенных, за консерваторов — 14,4%, таковы опубликованные в субботу изданием Lietuvos rytas результаты опроса, проведённого центром Vilmorus.

Социал-демократическая партия поднялась с четвёртого на третье место (8,4%), четвёртое место заняла Партия труда (7,3%), а пятое — Порядок и справедливость (4,4%).

Социал-демократическая рабочая партия и Движение либералов получили бы по 3,2% голосов каждая, Партия центра — 2,4%, Избирательную акция поляков Литвы — Союз христианских семей готовы были поддержать 2,1% респондентов, а Партию свободы — лишь 1,8%.

Почти четверть — 22,5% — опрошенных заявили, что не знают, за кого будут голосовать, а 12,1% респондентов заявили, что не будут голосовать вообще.

В период с 6 по 14 сентября Центр изучения общественного мнения и исследований рынка Vilmorus провёл опрос 1021 человека.

BNS

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