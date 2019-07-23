В рейтинге партий в Литве лидируют консерваторы, «аграрии» вторые

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Самой популярной политической силой в Литве является оппозиционный Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ, консерваторы), свидетельствуют результаты опросы, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas.

На второй позиции рейтинга остался правящий Союз крестьян и «зелёных» Литвы (СКЗЛ, «аграрии»).

По сравнению с июнем, рейтинги обеих партий снизились в пределах погрешности. В июле за консерваторов готовы были голосовать 15,5% респондентов, а за «аграриев» – 12,2%.

На третье место с четвертого поднялась Партия труда (8,1%), на четвертом – Социал-демократическая партия (7,1%), на пятом – «Порядок и справедливость» (5,7%).

Далее в рейтинге разместились созданная депутатом Аушрине Армонайте Партия свободы (2,8%), Социал-демократическая трудовая партия (2,6%), Либеральное движение (2,6%), Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (2,4%) и Центристская партия (1,2%).

Почти четверть опрошенных – 24,8% – не знали, за кого голосовать.

Vilmorus провел опрос общественного мнения 5-13 июля, в нем принял участие 1021 респондент.

BNS