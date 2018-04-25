В результате падения самолета под Каунасом погибли два человека

Nuotrauka policija.lt

В воскресенье во второй половине дня в Каунасском районе Литвы во дворе жилого дома упал спортивный самолет, погибли находившиеся в нем два человека, сообщила полиция.

Член ассоциации Aero-Pilot Дариюс Пагодинас подтвердил BNS, что один из погибших – его коллега, опытный пилот Викторас Рамонас.

«Да, грустно, но это правда. Насколько мне известно, это В. Рамонас с Piper PA-30 Twin Comanche и его ученик», – сказал он BNS.

Полиция сообщает, что погибшие – мужчины 1954 года рождения и 1989 года рождения.

Двухмоторный самолет Piper PA-30 был выпущен в 1969 году.

На этом самолете В. Рамонас и его коллега Гинтаутас Станюлис в 2003 году повторили перелет Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса из Каунаса в Чикаго и потом вернулись назад.