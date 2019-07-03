В результате повышения ММЗ пострадают регионы

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Из-за решения правительства Литвы в следующем году повысить на 9% до 607 евро (до налогообложения) минимальную месячную зарплату (ММЗ) пострадают жители регионов – люди, которым повышение ММЗ теоретически должно помочь в наибольшей степени, говорит исполнительный директор Литовской конфедерации промышленников (ЛКП).

Кроме того, Ричардас Сартатавичюс предупреждает, что из-за повышения ММЗ часть предприятий может прекратить существование или уйти «в тень».

Президент Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Эдита Маслаускайте предупреждает, что после повышения ММЗ, по всей вероятности, вырастут цены на товары и услуги, а это больно ударит по наиболее социально уязвимым группа населения.

«Такое сильное повышение не соответствует тенденциям в экономике. Это может особенно ударить по малому и среднему бизнесу, иными словами – по регионам, так как в регионах ММЗ и сейчас довольно трудно достижим», – сказал BNS Р. Сартатавичюс.

С начала этого года ММЗ увеличилась на 7,5% до 555 евро. В последние года она увеличивалась каждый год.

Кроме того, представитель промышленников отмечает, что в Литве рост зарплат сильно опережает рост производительности труда, в результате чего для страны возникает угроза утратить конкурентоспособность.

«Может быть, нам нужно говорить не о повышении ММЗ, а о повышении производительности труда. Чтобы повысить производительность, нужны определенные инвестиции, так что здесь нужно помочь бизнесу это делать», – сказал он.

Вполне вероятно, что повышение ММЗ наиболее заметно скажется на секторах, которые в наибольшей степени опираются на неквалифицированную рабочую силу, например, на строительстве или на общепите.

В свою очередь, президент ЛИСР Э. Маслаускайте называет повышение ММЗ до 307 евро «циничным».

«Цинично. Только так можно назвать решение повысить ММЗ до 607 евро до налогообложения», – сказала Э. Маслаускайте в распространеннои ЛИСР комментарии.

По ее словам, в результате повышения ММЗ финансовое положение людей с самыми низкими доходами, пенсионеров или неработающих не улучшится.

«А рост цен в результате повышения ММЗ ударит по этим группам населения сильнее всего», – предупреждает президент ЛИСР.

В Литве ММЗ и более низкую зарплату получает около 156 тыс. работников, из них около 28 тыс. – бюджетники.