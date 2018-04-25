В результате торнадо на востоке Китая 167 домов были повреждены

Фото из открытых источников

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По предварительным подсчетам, 167 домов были повреждены, 9 человек получили легкие травмы в результате торнадо, которое обрушилось на поселок Гаоцунь района Вэньдэн города Вэйхай (провинция Шаньдун, Восточный Китай), сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящий момент они находятся в стабильном состоянии.

После инцидента с торнадо местные власти запустили план действий при ЧС и привлекли сотрудников органов общественной безопасности, финансов, здравоохранения и гражданской администрации к работе по борьбе со стихийным бедствием и оказанию помощи пострадавшим.

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