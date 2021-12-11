В РФ анонсировали новый раунд консультаций по безопасности с США

США и Россия готовятся к новым консультациям по стратегической стабильности. Переговоры предварительно состоятся в январе 2022 года. Об этом сообщает издание РИА Новости.

«Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это состоится в течение января», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Отмечается, что в рамках консультаций планируется принять документ для замены Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).