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В РФ анонсировали новый раунд консультаций по безопасности с США

Nuotrauka МИД России/ twitter.com

США и Россия готовятся к новым консультациям по стратегической стабильности. Переговоры предварительно состоятся в январе 2022 года. Об этом сообщает издание РИА Новости.

«Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это состоится в течение января», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Отмечается, что в рамках консультаций планируется принять документ для замены Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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«Уже 5 февраля будущего года пройдет первый год пятилетнего продления. Запущен диалог по стратегической стабильности, результатом которого, как мы надеемся, станет заключение документа или серии документов, позволяющих найти правильную замену этому договору о СНВ, истекающему уже через четыре с небольшим года», — сказал Рябков.

Работу Кремля и Белого дома в рамках действующего ДСНВ он назвал «неплохой».

«Что касается других направлений, есть проблемы, есть шероховатости, над ними тоже работаем», — добавил Рябков.

Договор между РФ США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Тем временем президент США Джо Байден пообещал восточному крылу НАТО дополнительные войска.

korrespondent.net

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