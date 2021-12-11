В РФ анонсировали новый раунд консультаций по безопасности с США

США и Россия готовятся к новым консультациям по стратегической стабильности. Переговоры предварительно состоятся в январе 2022 года. Об этом сообщает издание РИА Новости.
«Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это состоится в течение января», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Отмечается, что в рамках консультаций планируется принять документ для замены Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«Уже 5 февраля будущего года пройдет первый год пятилетнего продления. Запущен диалог по стратегической стабильности, результатом которого, как мы надеемся, станет заключение документа или серии документов, позволяющих найти правильную замену этому договору о СНВ, истекающему уже через четыре с небольшим года», — сказал Рябков.
Работу Кремля и Белого дома в рамках действующего ДСНВ он назвал «неплохой».
«Что касается других направлений, есть проблемы, есть шероховатости, над ними тоже работаем», — добавил Рябков.
Договор между РФ США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Тем временем президент США Джо Байден пообещал восточному крылу НАТО дополнительные войска.korrespondent.net